Во Владимирской области закупают мобильные автогородки для школ. На эти цели, как сообщает...

Во Владимирской области закупают мобильные автогородки для школ.На эти цели, как сообщает пресс-служба регионального Правительства, из областного бюджета выделено 1,1 млн рублей.Учебными мобильными автогородками теперь оснащены: Юношеская автомобильная школа Владимира, школа №15 Гусь-Хрустального, школа №1 в городе Радужный, школа №36 Александрова, Курловская школа Гусь-Хрустального района, Серебровская школа Камешковского района, школа №4 города Кольчугино, Чаадаевская и Борис-Глебская школы Муромского района.Уточняется, что мобильные автогородки помогают детям познакомиться с правилами дорожного движения на практике. И оборудование позволяет еженедельно проводить в школах Владимирской области практические занятия по темам: «Знаток ПДД», «Правила юного велосипедиста», «Я – примерный пешеход» и «Юные водители».«С помощью автогородков дети смогут не только закрепить на практике ранее полученные знания, но и отработать алгоритмы поведения в различных дорожных ситуациях...» - поясняют в пресс-службе регионального Правительства.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области