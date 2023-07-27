Во Владимирской области жара выйдет на максимум. Напомним, ещё в начале недели научный...

Во Владимирской области жара выйдет на максимум.Напомним, ещё в начале недели научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в ряде регионов ожидается жара до плюс 30-39 градусов.И вот, завтра — 28 июля во Владимирской области синоптики прогнозируют +32°C. Ночью температура опустится до +19°C. Осадки не предвидятся, но будет сохраняться облачность.Влажность воздуха к вечеру ожидается - 85%. Давление - 742 мм.рт.ст. Ветер к вечеру с южного изменится на северо-западный, до 3 метров в секунду.28 и 29 июля метеочувствительных ожидает небольшое магнитное волнение.Народный прогноз на 28 июля:«Если липа пожелтела к 28 июля, то осень будет ранняя»«Если дождь идёт с утра, то установится солнечная погода»«Если не видно радугу после дождя, то установится ясная погода»«Если кузнечики громко стрекочут, то будет жарко».Фото: pxfuel.com