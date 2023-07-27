Во Владимирской области жара выйдет на максимум.
Напомним, ещё в начале недели научный...
Во Владимирской области жара выйдет на максимум.
Напомним, ещё в начале недели научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в ряде регионов ожидается жара до плюс 30-39 градусов.
И вот, завтра — 28 июля во Владимирской области синоптики прогнозируют +32°C. Ночью температура опустится до +19°C. Осадки не предвидятся, но будет сохраняться облачность.
Влажность воздуха к вечеру ожидается - 85%. Давление - 742 мм.рт.ст. Ветер к вечеру с южного изменится на северо-западный, до 3 метров в секунду.
28 и 29 июля метеочувствительных ожидает небольшое магнитное волнение.
Народный прогноз на 28 июля:
«Если липа пожелтела к 28 июля, то осень будет ранняя»
«Если дождь идёт с утра, то установится солнечная погода»
«Если не видно радугу после дождя, то установится ясная погода»
«Если кузнечики громко стрекочут, то будет жарко».
Фото: pxfuel.com