17 нарушений совершили повторно. Об этом сообщают специалисты «Энергосбыт Волга». По 88 случаям заявления на жителей направили в правоохранительные органы. Как отмечают энергетики,

17 нарушений совершили повторно. Об этом сообщают специалисты «Энергосбыт Волга». По 88 случаям заявления на жителей направили в правоохранительные органы. Как отмечают энергетики, самовольные подключения, как правило, выполняются кустарно. Это может привести к беде: короткому замыканию, возгоранию и несчастным случаям. Кроме того, нарушители наносят ущерб и соседям. В результате снижается качество электроснабжения, выходит из строя