Дом № 1 в поселке Санаторий имени Абельмана Ковровского района оставили без ремонта, теперь он стал практически аварийным. Управляющая компания будет за это наказана, сообщила пресс-служба

Дом № 1 в поселке Санаторий имени Абельмана Ковровского района оставили без ремонта, теперь он стал практически аварийным. Управляющая компания будет за это наказана, сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области. В ходе осмотра выяснилось, что дом находится в ужасное состоянии. В затопленном подвале на трубах отопления и горячего водоснабжения нет теплоизоляции. На окнах нет фурнитуры и