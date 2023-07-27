Дом № 1 в поселке Санаторий имени Абельмана оставили без ремонта, теперь он стал практически аварийным. Управляющая компания будет за это наказана, сообщили в прокуратуре. В ходе осмотра

Дом № 1 в поселке Санаторий имени Абельмана оставили без ремонта, теперь он стал практически аварийным. Управляющая компания будет за это наказана, сообщили в прокуратуре. В ходе осмотра выяснилось, что дом находится в ужасном состоянии. В затопленном подвале на трубах отопления и горячего водоснабжения нет теплоизоляции. На окнах нет фурнитуры и створок, кое-где стекла вообще