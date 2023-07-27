Красивые фотографии и интересная переписка. Незнакомец из соцсетей зацепил 42-летнюю жительницу Владимира. Она перевела мужчине 30 тысяч рублей, чтобы он приехал к ней в гости. Полиция

Красивые фотографии и интересная переписка. Незнакомец из соцсетей зацепил 42-летнюю жительницу Владимира. Она перевела мужчине 30 тысяч рублей, чтобы он приехал к ней в гости. Полиция задержала 30-летнего жителя Вязниковского района, его обвиняют в мошенничестве, сообщили в УМВД. Установлено, что в декабре прошлого года мужчина завел страницу в социальных сетях, где назвался выдуманным именем и