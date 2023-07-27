Жителям Владимира пришли фальшивые уведомления о платной замене электросчетчиков. Владимирцам...

Жителям Владимира пришли фальшивые уведомления о платной замене электросчетчиков.Владимирцам стали поступать уведомления о необходимости заменить счетчики электроэнергии или автоматические выключатели в электрощитке за счет собственника. Энергетики предупреждают - такие сообщения рассылают мошенники.Обслуживанием оборудования в составе общедомового имущества занимаются управляющие компании. Замену приборов учета проводит поставщик электроэнергии, в частном доме - сетевая организация. И замена счетчиков, если возникает такая необходимость, для потребителя проводится бесплатно.