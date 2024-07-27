Сети связи исключат из состава общего имущества многоквартирных домов владимирцев. И речь идёт не...

Сети связи исключат из состава общего имущества многоквартирных домов владимирцев.И речь идёт не только про жителей Владимирской области, но и про всех россиян. Соответствующие изменения инициировал минстрой.Документ опубликован для общественного обсуждения. Эксперты отмечают необходимость предлагаемой меры, но указывают на спорные моменты.Дело в том, что изменения, разработанные минстроем, потребовались в связи с принятием закона от 6 апреля 2024 года N 67-ФЗ о беспрепятственном доступе провайдеров в многоквартирные дома (МКД). Важно отметить, что к сетям связи относятся не только сами провода, но и необходимое сетевое оборудование.Важно: Исключение сетей связи из состава общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме введено федеральным законом, принятым в апреле этого года.Поправки инициировало минцифры, а правительство РФ выполняет предписания в течение четырех месяцев со дня вступления в силу закона - принять нормативный акт, обеспечивающий реализацию нового пункта в статье 12 Жилищного кодекса. Но изменения в п. 3 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ сформулированы так, что даже в домах, которые изначально за счет дольщиков построены с сетями и оборудованием для предоставления услуг кабельного ТВ, телефонии, интернета (вспомним тот же «умный дом»), - право общей долевой собственности на эти элементы общего имущества прекращено законом.Это неправильно юридически и несправедливо экономически, уверены эксперты. В данный момент этот вопрос активно обсуждается и дорабатывается.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений