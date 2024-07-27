В Александровском районе вблизи поселка Арсаки замечен медвежонок
Разгуливает по огородам и...
В Александровском районе вблизи поселка Арсаки замечен медвежонок
Разгуливает по огородам и объедает ягодные кусты...
- Это не бурый медведь...Это серый…
- Он не бурый, он обуревший.
Видео сняли местные жители. Судя по кадрам, косолапый пришел полакомиться смородиной. Делал это размеренно, не обращая внимания на собравшихся неподалеку людей.
В этом месяце уже поступали сообщения о замеченном на границе Владимирской и Московской областей взрослом медведе. В комментариях в соцсетях местные отмечают, что теперь по грибы стараются не ходить. Одно дело - встретить такого голодного малыша, и совсем другое - его мать.