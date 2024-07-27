В Александровском районе вблизи поселка Арсаки замечен медвежонок Разгуливает по огородам и...

В Александровском районе вблизи поселка Арсаки замечен медвежонокРазгуливает по огородам и объедает ягодные кусты...- Это не бурый медведь...Это серый…- Он не бурый, он обуревший.Видео сняли местные жители. Судя по кадрам, косолапый пришел полакомиться смородиной. Делал это размеренно, не обращая внимания на собравшихся неподалеку людей.В этом месяце уже поступали сообщения о замеченном на границе Владимирской и Московской областей взрослом медведе. В комментариях в соцсетях местные отмечают, что теперь по грибы стараются не ходить. Одно дело - встретить такого голодного малыша, и совсем другое - его мать.