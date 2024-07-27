Житель Республики Коми подозревается в краже из сетевого магазина электроники в Муроме.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, в июле 2024 года подозреваемый приехал из столицы в Муром к своим приятелям. Во время прогулки мужчина заметил у входа робот-пылесос без антикражного датчика и похитил его. Через несколько дней фигурант повторил кражу.Ещё через четыре дня были украдены два мобильных телефона, с которых подозреваемый отсоединил датчики. Обнаружив кражу, представители магазина обратились в полицию с записями с камер наблюдения. В последствии подозреваемый был задержан и признался в содеянном.Роботы-пылесосы были проданы случайным людям на улице, а смартфоны сданы в скупку. Суммарно ущерб оценивается на 70 тысяч рублей. На данный момент продолжается расследование дела об уголовной ответственности.