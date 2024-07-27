Акция памяти детей- ангелов Донбасса- жертв украинских нацистов- состоялась на Князь-Владимирском...

Акция памяти детей- ангелов Донбасса- жертв украинских нацистов- состоялась на Князь-Владимирском кладбище. Её участниками стали представители правительства региона, Законодательного Собрания, духовенства патриотических молодёжных объединений, общественных организаций. В том числе регионального Комитета семей воинов Отечества, Ассоциации ветеранов специальной военной операции. К Вечному огню на воинском мемориале Князь-Владимирского кладбища участники памятной акции возложили цветы, а у символичного памятника детям войны- жертвам нацистов во время Великой Отечественной - появились мягкие игрушки. Также в небо устремились белые шары - как символ боли, скорби и вечной памяти о жертвах украинского режима.27-ого июля 2014-ого года в Горловке вместе со своей десятимесячной дочерью погибла Кристина Жук. Она закрывала собой малышку от украинских снарядов. Горловку атаковали "Градами". Молодая мать, которую называют "Горловской мадонной", и ее дочь стали символами трагедии семей Донбасса. Как подчеркнули участники акции, имена всех погибших детей Донбасса навсегда высечены и на Аллее Ангелов в Донецке и в сердцах россиян.текст, фото- Мария Платанюк