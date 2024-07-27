Владимирские школьники принимают участие в литературном пленэре в Рязани Пленэр осуществляется в...

Владимирские школьники принимают участие в литературном пленэре в РязаниПленэр осуществляется в рамках всероссийского проекта "Движение первых". На родине Сергея Есенина собрались 160 молодых любителей литературы из 47 регионов страны, в том числе - двое ребят из Александровского района. Заявок было подано около пяти тысяч.Ребята смогут раскрыть в себе талант художника, писателя или поэта.Литературный пленэр - площадка, где дети-авторы знакомятся с издательским делом и писательским ремеслом. Школьники учатся грамотно писать тексты, оформлять книги и их обложки, придумывать захватывающие истории.Также они могут получить советы опытных наставников в номинациях: жанровая проза, поэзия, драматургия, комиксы или фанфикшн - сочинение по мотивам известного произведения.А 1 октября - по результатам пленэра - организаторы назовут лучших юных писателей, работы которых войдут в общий сборник.