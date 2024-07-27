Владимирские спортсмены завоевали медали на соревнованиях по тяжелой атлетике в Новосибирске В...

Владимирские спортсмены завоевали медали на соревнованиях по тяжелой атлетике в НовосибирскеВ Новосибирске состоялись соревнования по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. Сразу пять владимирских спортсменов завоевали медали. Об этом сообщают в Правительстве региона.Среди победителей - атлет Артур Бабаян. Он взял золото Чемпионата России среди мужчин с результатом в 322 килограмма!Соревнования проходили в ледовом дворце спорта "Сибирь-Арена". Всего было разыграно 20 комплектов наград: мужчины и женщины состязались в 10 весовых категориях.В следующем году чемпионат примет Санкт-Петербург.