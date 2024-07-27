На этой неделе пожар в поселке Мстера Вязниковского района охватил один дом, после чего огонь перекинулся на второй. Одна семья лишилась родительского дома, который использовался как дача, а

На этой неделе пожар в поселке Мстера Вязниковского района охватил один дом, после чего огонь перекинулся на второй. Одна семья лишилась родительского дома, который использовался как дача, а другая – крова. Спустя несколько дней произошел еще один крупный пожар, тоже уничтоживший два дома. Несмотря на то, что один из них был нежилым, утрата для поселка