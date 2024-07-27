Выявлены нарушения техники безопасности при использовании башенного крана.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, сотрудник надзорного ведомства отреагировал на информацию в СМИ. Сообщение было о возможном несоблюдении техники безопасности при работе с краном башенного типа на стройке рядом с детским садом.В ходе проверки было выявлено, что передвижение грузов ограничено по линии, не попадающей на территорию образовательного учреждения. Было установлено, что эксплуатация башенного крана идёт без ограды со стороны крана. Помимо этого, зафиксировано самовольное использование территории застройщика для строительного мусора. На данный момент нарушения ликвидированы.