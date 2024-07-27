Во Владимирской области может появиться новый вид жилья для студентов И касается этой всей РФ....

Во Владимирской области может появиться новый вид жилья для студентовИ касается этой всей РФ. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков предлагает создать новый вид жилья для студентов, а общежития предоставлять только малоимущим и находящимся в трудной жизненной ситуации студентам.«… Общежитие, как сущность, оставлять только для малоимущих студентов либо тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. Общежитие должно остаться для таких категорий студентов...» - заявил Фальков на совместном заседании комитетов Госдумы по науке и высшему образованию и по контролю.Он предложил создать еще один вид жилья для студентов, отмечают в "ТАСС", «отличный от общежития, где будет другая разумная стоимость, и механизмы экономические будут включаться с тем, чтобы регулярно университеты имели возможность проводить текущий капитальный ремонт общежитий».По его мнению, цена на такой (новый) вид жилья должна быть выше, чем на общежития, но ниже, чем на все остальное временное жилье.В пресс-службе Минобрнауки в свою очередь пояснили, что подход ведомства заключается в том, чтобы «обеспечить местами в общежитиях всех обучающихся, и в первую очередь тех из них, кто находится в сложной жизненной ситуации».Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений