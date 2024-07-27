Выявлены факторы, снижающие биологическую защиту на предприятиях.

По информации пресс-службы Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, прошёл мониторинг в отношении семи предприятий. На каждой из птицефабрик выявлены нарушения, которые значительно снижают биозащиту.В связи с данным фактом возрастает риск возникновения эпизоотий – эпидемий среди животных. Всем предприятиям выданы предписания о ликвидации нарушений.