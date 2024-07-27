Во Владимирской области зафиксирован низкий уровень биологической защищенности...

Во Владимирской области зафиксирован низкий уровень биологической защищенности птицефабрикРуководитель Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям Светлана Пантюхина выступила с докладом об эпизоотической ситуации по высокопатогенному гриппу птиц в мире и в РФ, а также о мерах, принимаемых Управлением.Она отметила низкий уровень биологической защищенности хозяйств Владимирской области. Это показали проверки, проведенные (в 2024 году) в отношении 7 птицефабрик региона.Отдельно было отмечено, что на территории каждого из предприятий были выявлены факторы, существенно снижающие биологическую защищенность и увеличивающие риски возникновения эпизоотий.Всем птицефабрикам были объявлены предостережения и выданы предписания об устранении выявленных нарушений.В пресс-службе Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям также рассказали:«… Внимание участников совещания было акцентировано на нарушения, допускаемые при внутренних технологических процессах, приводящих к выпуску птицефабриками потенциально небезопасной продукции в оборот. Птицефабрикам были озвучены результаты проведенного мониторинга - качества и безопасности производимой продукции, указано на недостаточность проведения лабораторных исследований в рамках программ производственного контроля...»В завершение встречи Светлана Пантюхина озвучила ряд рекомендаций по сохранению и усилению биологической защищенности предприятий и внесла ряд предложений в проект протокольных решений.В частности, рекомендовано на постоянной основе проводить внутренний аудит предприятий, а также - исследования производимой продукции, проб дикой и синантропной птицы.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений