Анастасия Волочкова вызвала гнев подписчиков.

Анастасия Волочкова вызвала гнев подписчиков.Кто хоть раз был гостем блога Анастасии Волочковой, тот видел, что у нее тысяча и одно фото в купели и из парилки. Не секрет, что знаменитость любит баню, ведь это прекрасная возможность очиститься и восстановить силы. Поэтому балерина посвящает этому занятию свои одинокие вечера и даже на отдыхе за границей всегда ищет возможность попариться.Но последний снимок Волочковой вызвал горячие обсуждения среди ее подписчиков. На фото прикрывшаяся банным веником балерина в купели показала своего пушистика, которого взяла с собой в баню."Мы с котиком Риччи вчера попарились в моей русской бане и окунулись в ледяной купели", – подписала снимок звезда русского балета.Анастасия добавила, что домашний питомец едва не утонул, но ей удалось вовремя его спасти. Поклонники тут же осудили звезду и призвали ее остановиться, "не трогать котика", а также обещали привлечь к этому делу защитников прав животных.Но что действительно порадовало подписчиков, так это отсутствие шпагата в новой публикации артистки, чем обычно любит "грешить" Настя. Некоторые также отметили стройную фигуру женщины и восхитились ее упорством и трудолюбием.Впрочем, в ответ на эти лестные слова один из поклонников попросил, чтобы Настя перестала сама себе строчить хвалебные комментарии.