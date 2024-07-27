Задержан житель Коврова 1997 года рождения по обвинению в избиении.

По информации пресс-службы УМВД Владимирской области, 21 июля 2024 года между группой несовершеннолетних и двумя мужчинами произошёл конфликт. По предварительным данным, инцидент был спровоцирован из-за распития мужчинами алкоголя на улице.Во время конфликта обвиняемый несколько раз ударил ногами и руками по голове и телу подростка, причинив тем самым тяжкий вред здоровью. Мужчину остановили свидетели. Потерпевший на данный момент находится в больнице.Сейчас фигурант задержан и идёт процесс выбора меры пресечения.