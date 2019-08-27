48-летняя телеведущая
находится в Сочи, где ведет музыкальный конкурс Новая волна. Судя по всему, звезде
удается и отдохнуть под ласковыми южными лучами: Лера Кудрявцева поделилась с
поклонниками в Instagram снимком с двумя импозантными
мужчинами на пляже.
48-летняя телеведущая
находится в Сочи, где ведет музыкальный конкурс "Новая волна". Судя по всему, звезде
удается и отдохнуть под ласковыми южными лучами: Лера Кудрявцева поделилась с
поклонниками в Instagram снимком с двумя импозантными
мужчинами на пляже.
Знаменитость предстала в ярком купальнике с незнакомцами. "Очень люблю
уютных и комфортных людей рядом. С недавнего времени просто отсекаю от себя все
ненужности", – подписала кадр Лера Кудрявцева.
Фото заинтриговало пользователей соцсети, у которых сразу возникло много
вопросов. "Кто эти красавцы?", "А где муж?", "Вы прекрасны, но кто ваши
спутники?" "Лера,
Вас муж не ревнует?" – вопрошают комментаторы.
Кроме того, стало известно, что Лера Кудрявцева крестила дочку Машу. В
Сети появилось первое фото с таинства. В кадре телеведущая держит ребенка на
руках и радостно улыбается. Оказывается, таинство прошло еще 16 июня в храме
Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. В качестве же крестных родителей выступили
телеведущий Андрей Разыграев и сестра Кудрявцевой Оксана, передает.
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