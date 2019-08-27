48-летняя телеведущая находится в Сочи, где ведет музыкальный конкурс Новая волна. Судя по всему, звезде удается и отдохнуть под ласковыми южными лучами: Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками в Instagram снимком с двумя импозантными мужчинами на пляже.

48-летняя телеведущаянаходится в Сочи, где ведет музыкальный конкурс "Новая волна". Судя по всему, звездеудается и отдохнуть под ласковыми южными лучами: Лера Кудрявцева поделилась споклонниками в Instagram снимком с двумя импозантнымимужчинами на пляже.Знаменитость предстала в ярком купальнике с незнакомцами. "Очень люблюуютных и комфортных людей рядом. С недавнего времени просто отсекаю от себя всененужности", – подписала кадр Лера Кудрявцева.Фото заинтриговало пользователей соцсети, у которых сразу возникло многовопросов. "Кто эти красавцы?", "А где муж?", "Вы прекрасны, но кто вашиспутники?" "Лера,Вас муж не ревнует?" – вопрошают комментаторы.Кроме того, стало известно, что Лера Кудрявцева крестила дочку Машу. ВСети появилось первое фото с таинства. В кадре телеведущая держит ребенка наруках и радостно улыбается. Оказывается, таинство прошло еще 16 июня в храмеРождества Иоанна Предтечи на Пресне. В качестве же крестных родителей выступилителеведущий Андрей Разыграев и сестра Кудрявцевой Оксана, передает.Материал дополняется