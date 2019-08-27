Популярный Instagram-блогер Ylifit много лет живет с онкологией. Юлия Козлова перенесла сложную операцию и заново училась ходить.

Популярный Instagram-блогер Ylifit много лет живет сонкологией. Юлия Козлова перенесла сложную операцию и заново училась ходить."Мой диагноз? У меня – интрамедуллярная астроцитома спинногомозга, симптомы которой проявляются примерно раз в пять лет и возможно потребуютсяследующие операции, которые понесут серьезные последствия – человек простоможет в дальнейшем не встать, так как с возрастом организм перестает быстровосстанавливаться. В 18 лет я достаточно легко отделалась – какие-то три месяцаучилась ходить, а это считается коротким периодом для восстановления. Например,со мной в Instagram связывалась девушка – у ее мужа такая же болезнь, но он всееще не ходит, хотя прошло уже полтора года после операции", – поделиласьс корреспондентом "Дни.ру".О болезни Юлия узнала в 18 лет. У нее былипроблемы со спиной – сколиоз 3-4 степени. Козлова ходила на лечебную физкультуру, массажи, гидро-ванны, вытяжку позвоночника. Проводились процедуры, которые запрещены при онкологии."С 7 по 11 класс лечила спину, но, как потом выяснилось, неот того. В 11 классе даже сказала маме, что не вижу никаких улучшений, и мненадоело лечиться. В итоге после поступления в московский ВУЗ и переезда встолицу мама настояла на том, что мне стоит пройти обследование в Москве.Первый же врач сказал, что нужно сделать МРТ... Тогда я впервые слышала данноеслово, и смоленские врачи видимо тоже. На МРТ сделали контраст, чтобы опухольокрасилась, и ее на снимке было лучше видно. После расшифровки был озвучендиагноз, а также пожелание: оперироваться как можно скорее. В случаепромедления – инвалидная коляска до конца жизни. В итоге нам удалось найтиврачей в Бурденко, которые выполнили данную операцию и сохранили способностьходить", – сказала Козлова.Сейчасразмер ее опухоли зависит от настроения – если она нервничает, то образованиеувеличивается, и у нее начинаются адские боли в спине. "Мало того, что праваянога потеряла чувствительность, так еще и нельзя нервничать. Потерячувствительности в дальнейшем может распространиться на все ее тело – именнотакие последствия могут быть после второй операции", – сетует девушка."Еще одна проблема, по словам Козловой, – это хейтеры,которые частенько спрашивают: "А когда ты сдохнешь?". Блогер считает, что некоторые люди получаютудовольствие от попытки сделать кому-то больно."Им просто непривычно видеть больного человека, которыйработает и радуется жизни. У всех представление о больных онкологией примернотакое: человек лежит на кровати, побритый налысо, и проходит процедурухимиотерапии. Он не говорит, не ест и даже не встает – просто пребывает вожидании своей смерти. В моем случае это не так: мне сделали операцию, но частьопухоли осталась, поэтому постоянно приходится ходить и проверяться", – рассудила Юлия.Ylifit начала вести блог, когда училась в 11 классе. Юлия публиковала снимки природы и животных. "Тогда официальный аккаунт Instagram дал мнепозицию в топ рекомендуемых блогеров и прислал какой-то подарок из Штатов. Вобщем, блогу Ylifit уже пять лет", – отмечает Козлова.О болезни Юлия решила рассказать подписчикам, когда ужевстала на ноги. Девушка пошла в зал, набралась опыта и переделала свою страницу вспортивный блог. Именно тогда она стала вкладывать деньги в рекламу, которыеполучала за работу администратором."Можно ли мне заниматься фитнесом? Можно! Но вообще врачисказали, что я обречена на два килограмма максимум – это два пакета молока", -добавила Ylifit.Юля не очень обрадовалась данной новости – да, первое время девушке даже пакет молока было тяжело донести, но ей хотелось это изменить. У Козловой были проблемы с координацией, поэтому она отправилась в зал. Она хотела ходить, как нормальный человек – по прямой, а не петлять, как алкоголик.Юля сказала врачу, что занимается с весами, доктор стал наблюдать за образованием – пока никаких существенных изменений в отношении опухоли ипозвоночника нет."Сразу после операциислучился момент, после которого я сильно не люблю церковь и батюшек. Когда ялежала в больнице, по палатам ходила монашка и рассказывала, что при больницеесть храм, где можно причаститься и исповедоваться. Я была на столько моральноподавлена, что решила найти утешение в церкви.Я приехала к ним на коляске по таким тоннелям! Оказалось,что данная церковь никак не приспособлена к посещению ее инвалидами... Моеймаме приходилось на себе тащить коляску с моим весом. В храме нас ждалакакая-то процедура – надо было что-то съесть и чем-то запить. Батюшка держитложку передо мной, а у меня в это время разрывает от боли спину."Наклонись ближе!" – грубо говорит он. Человек видит, что я сижу винвалидном кресле, что не могу наклониться, а ему сложно просто протянуть ложкумне ко рту. В этот момент я зарыдала... С того момента я не ношу крестики ииконки. Я считаю, что я себя сама сделала. Я поверила в себя, в меня повериламама. Я захотела пойти – я пошла", – рассказала популярный блогер Ylifit.