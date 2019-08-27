Голландский нападающий Спортинга Бас Дост продолжит карьеру в немецкой бундеслиге, 30-летний форвард подписал соглашение с Айнтрахтом, рассчитанное на три сезона – до июня 2022 года.

Голландский нападающий "Спортинга" Бас Дост продолжит карьеру в немецкой бундеслиге, 30-летний форвард подписал соглашение с "Айнтрахтом", рассчитанное на три сезона – до июня 2022 года.Подробности трансфера не разглашаются. По данным transfermarkt.de, "зелено-белые" выручили на продаже футболиста не менее семи миллионов евро. В новом для себя клубе голландец будет выступать под девятым номером.Wohnzimmer-Besichtigung