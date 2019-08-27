26 августа в Москве Проектный офис развития Арктики (ПОРА) провел презентацию интерактивной цифровой платформы Арктика 2035. C помощью цифровой платформы все желающие могут поучаствовать в создании Стратегии развития Арктической зоны РФ.

26 августа в Москве в пресс-центре "Комсомольской правды" Проектный офис развития Арктики (ПОРА) провел презентацию интерактивной цифровой платформы "Арктика 2035", которая была разработана организацией в результате подписанного 25 июля соглашения о сотрудничестве с министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.C помощью цифровой платформы все желающие могут поучаствовать в создании Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2035 года, которую разрабатывает министерство.Осенью в арктических регионах России пройдет серия заседаний дискуссионного клуба ПОРА "Стратегическая сессия — Арктика 2035". Эксперты обсудят собираемые с помощью платформы идеи. Ближайшая стратегическая сессия состоится 28 августа в Мурманске.Заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков напомнил на презентации онлайн-платформы, что в этом году президент России поставил целый ряд задач по развитию Арктики. Идет разработка системы документов стратегического планирования, касающихся Арктического региона. В ее ходе очень важна помощь экспертного сообщества, представителей регионов и самих жителей Арктики. ПОРА поддерживает эту работу в качестве экспертной площадки."С помощью цифровой платформы идет сбор предложений граждан нашей страны, а в регионах пройдет серия обсуждений с участием местных экспертов. Это позволит отметить в Стратегии развития Арктики каждый арктический регион отдельно с учетом его задач и перспектив развития", — сказал Крутиков.Со своей стороны заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко подчеркнул, что в настоящее время развитие Арктики — безусловный приоритет для нашей страны."Проектный офис развития Арктики оказывает важную помощь в этой работе, предоставляя цифровую площадку для независимого обсуждения предложений по развитию арктических территорий, доступ к которой имеет каждый житель нашей страны. Ключевое направление — это стимулирование экономического роста Арктического региона. Перед нами, в сущности, стоит задача сформулировать новую парадигму развития для нашего Заполярья, в формате которой найдется место для всех — крупного и малого бизнеса, государства и частников, добычи и сложных высокотехнологичных производств. Во-вторых, это инфраструктура и логистика. И третье, собственно, самое важное — обеспечение жизненного комфорта, обеспечение всех условий для устроенности быта и здоровья людей", — отметил Кравченко."Устойчивое развитие — это та уже принятая в мире концепция, которую мы предлагаем для нашей Арктики и которую разрабатываем в прикладном и научном направлениях совместно с экономическим факультетом МГУ в виде рейтинга "Полярный индекс" арктических регионов и компаний. Главное в этой концепции — ее антропоцентричность. То есть все наши действия в экономической, социальной сферах, в области охраны окружающей среды должны быть направлены на повышение качества жизни человека", — прокомментировал запуск платформы Борис Тарасов, генеральный директор Проектного офиса развития Арктики.