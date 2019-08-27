Переломом голени и многочисленными ссадинами закончился для опытного бейсджампера по имени Карл прыжок с горы Монте-Бренто в Италии. Установленная на шлеме камера зафиксировала охватившую спортсмена панику.

Переломом голени и многочисленными ссадинами закончился для опытного бейсджампера по имени Карл прыжок с горы Монте-Бренто в Италии. Установленная на шлеме камера зафиксировала охватившую спортсмена панику.Понервничать Карла заставил раскрывшийся не до конца купол парашюта, так что он потерял возможность управлять полетом. Все попытки вытянуть стропы успехом не увенчались, и после очередного разворота спортсмена бросило на скалу. Он приземлился на обе ноги, но отскочил в сторону и упал ниже, на небольшой склон, где смог остановиться.Бейсджампер дозвонился до спасателей, и спустя пару часов его спустили на землю. Мужчина отделался только переломом голени и многочисленными порезами, что можно считать невероятной удачей.В конце 2014 года в этом месте разбился бейсджампер Леонардо Пьятти, который на скорости врезался в отвесную скалу.