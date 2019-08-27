Телеведущая успешно совмещает работу и материнство. Между
тем Виктория Лопырева призналась, что страдает от недосыпа.
Телеведущая успешно совмещает работу и материнство. Между
тем Виктория Лопырева призналась, что страдает от недосыпа.
На днях теледива дала большое интервью глянцевому изданию. Виктория
Лопырева рассказала, о том, как сложно совмещать заботу о малыше с карьерой. После
появления младенца звезда поняла, что сильнее чем себе казалась.
"Человек может гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.
Мы ведь состоим не только из физического тела, есть еще дух, душа, внутренняя
энергия, которая может творить чудеса!" – отметила Виктория.
Лопырева, как и все мамы младенцев, не высыпается. Восстанавливать
силы после бдения у детской кроватки теледива предпочитает на курорте.
"Кроме сна – только сон, его и правда всегда не хватает. Мои
источники силы – солнце и море. В Испании солнца хватает, а вот море пока
прохладное, долго не поплавать, это меня расстраивает", – цитирует измученную бессонными ночами журнал Family guide.
Напомним, в прошлом, 2018 году, звезда обрела счастье в
личной жизни. Телеведущая влюбилась в бизнесмена Игоря Булатова. В феврале этого
года подарила избраннику сына – Марка Лионеля. Роды проходили
в одной из клиник Майами в США. Первые месяцы в роли матери знаменитость жила в
Америке.