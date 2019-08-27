Телеведущая успешно совмещает работу и материнство. Между тем Виктория Лопырева призналась, что страдает от недосыпа.

Телеведущая успешно совмещает работу и материнство. Междутем Виктория Лопырева призналась, что страдает от недосыпа.На днях теледива дала большое интервью глянцевому изданию. ВикторияЛопырева рассказала, о том, как сложно совмещать заботу о малыше с карьерой. Послепоявления младенца звезда поняла, что сильнее чем себе казалась."Человек может гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.Мы ведь состоим не только из физического тела, есть еще дух, душа, внутренняяэнергия, которая может творить чудеса!" – отметила Виктория.Лопырева, как и все мамы младенцев, не высыпается. Восстанавливатьсилы после бдения у детской кроватки теледива предпочитает на курорте."Кроме сна – только сон, его и правда всегда не хватает. Моиисточники силы – солнце и море. В Испании солнца хватает, а вот море покапрохладное, долго не поплавать, это меня расстраивает", – цитирует измученную бессонными ночами журнал Family guide.Напомним, в прошлом, 2018 году, звезда обрела счастье вличной жизни. Телеведущая влюбилась в бизнесмена Игоря Булатова. В феврале этогогода подарила избраннику сына – Марка Лионеля. Роды проходилив одной из клиник Майами в США. Первые месяцы в роли матери знаменитость жила вАмерике.