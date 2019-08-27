За 100 дней президентства Владимир Зеленский не сделал ничего, чтобы решить накопившиеся проблемы. Вместо этого лидер Незалежной занимался дешевым самопиаром, отмечают эксперты. Безделие может выйти Зеленскому боком, предупреждают политологи: его рейтинг падает, а грядущее назначение нового премьер-министра может подлить масла в огонь.

За 100 дней президентства Владимир Зеленский не сделал ничего, чтобы решить накопившиеся проблемы. Вместо этого лидер Незалежной занимался "дешевым самопиаром", отмечают эксперты. Безделие может выйти Зеленскому боком, предупреждают политологи: его рейтинг падает, а грядущее назначение нового премьер-министра может подлить масла в огонь.Рейтинг Зеленского быстро падает, констатировал политическийаналитик Олег Соскин. Ситуацию может усугубить выдвижение на постпремьер-министра главы "Нафтогаза" Андрея Коболева. Это можетспровоцировать раскол пропрезидентской фракции "Слуга народа" вВерховной раде, полагает эксперт.Сто дней президентства Зеленского политолог назвал временемдешевого самопиара. Слова главы государства расходятся с делами, констатировалСоскин. "Мы видим, что он не умеет достигать конечной цели. Он заявляет,декларирует, поднимает шум, как буря в стакане с водой, а потом все этозаканчивается ничем", – сказал аналитик в эфире телеканала NewsOne.Самое главное – неспособен прекратить войну вДонбассе, уверен Соскин. Обещание достичь мира в регионе было одним из основныхпредвыборных обещаний президента.Отсутствие результатов может обрушить рейтинг Зеленского ужек концу года, высказался ранее киевский политолог Михаил Погребинский. Покапрезидент не сделал ничего, чтобы подорвать к себе доверие, полагает аналитик.Проблемы начнутся, кода будет действовать новоеправительство. Ответственность за его решения автоматически ляжет наЗеленского, уверен Погребинский. "Учитывая, что вся полнота власти укоманды Зеленского, его рейтинг начнет падать", – предупредил эксперт.На президентских выборах в апреле за бывшего юмористапроголосовало рекордное число избирателей – 73%. Спустя несколько месяцев напарламентских выборах поддерживающая партия "Слуга народа"набрала 43% голосов и сформировала большинство в Верховной раде.