За 100 дней президентства Владимир Зеленский не сделал ничего, чтобы решить накопившиеся проблемы. Вместо этого лидер Незалежной занимался дешевым самопиаром, отмечают эксперты. Безделие может выйти Зеленскому боком, предупреждают политологи: его рейтинг падает, а грядущее назначение нового премьер-министра может подлить масла в огонь.
За 100 дней президентства Владимир Зеленский не сделал ничего, чтобы решить накопившиеся проблемы. Вместо этого лидер Незалежной занимался "дешевым самопиаром", отмечают эксперты. Безделие может выйти Зеленскому боком, предупреждают политологи: его рейтинг падает, а грядущее назначение нового премьер-министра может подлить масла в огонь.
Рейтинг Зеленского быстро падает, констатировал политический
аналитик Олег Соскин. Ситуацию может усугубить выдвижение на пост
премьер-министра главы "Нафтогаза" Андрея Коболева. Это может
спровоцировать раскол пропрезидентской фракции "Слуга народа" в
Верховной раде, полагает эксперт.
Сто дней президентства Зеленского политолог назвал временем
дешевого самопиара. Слова главы государства расходятся с делами, констатировал
Соскин. "Мы видим, что он не умеет достигать конечной цели. Он заявляет,
декларирует, поднимает шум, как буря в стакане с водой, а потом все это
заканчивается ничем", – сказал аналитик в эфире телеканала NewsOne.
Самое главное – неспособен прекратить войну в
Донбассе, уверен Соскин. Обещание достичь мира в регионе было одним из основных
предвыборных обещаний президента.
Отсутствие результатов может обрушить рейтинг Зеленского уже
к концу года, высказался ранее киевский политолог Михаил Погребинский. Пока
президент не сделал ничего, чтобы подорвать к себе доверие, полагает аналитик.
Проблемы начнутся, кода будет действовать новое
правительство. Ответственность за его решения автоматически ляжет на
Зеленского, уверен Погребинский. "Учитывая, что вся полнота власти у
команды Зеленского, его рейтинг начнет падать", – предупредил эксперт.
На президентских выборах в апреле за бывшего юмориста
проголосовало рекордное число избирателей – 73%. Спустя несколько месяцев на
парламентских выборах поддерживающая партия "Слуга народа"
набрала 43% голосов и сформировала большинство в Верховной раде.