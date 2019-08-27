Российская теннисистка Анна Блинкова завершила свои выступления на заключительном в сезоне турнире Большого шлема – Открытом чемпионате США. В матче первого круга 20-летняя россиянка в упорном матче проиграла первой ракетке мира Наоми Осаке.

Российская теннисистка Анна Блинкова завершила свои выступления на заключительном в сезоне турнире "Большого шлема" – Открытом чемпионате США. В матче первого круга 20-летняя россиянка в упорном матче проиграла первой ракетке мира Наоми Осаке.Блинкова начала встречу уверенно и вела по ходу первого сета 3:0, но не смогла удержать своего преимущества и проиграла партию 4:6. Во втором сете уроженка Москвы продолжила навязывать борьбу японке и оставила партию за собой, выиграв на тай-брейке – 7:6 (7:5). Однако третий сет получился наименее упорным – Осака выиграла его со счетом 6:2. Встреча продолжилась 2 часа 30 минут.Во втором круге Осака встретится с представительницей Польши Магдой Линетт – 53 номером мирового рейтинга. В своем стартовом матче полячка обыграла Астру Шарму из Австрии (6:3, 6:4).