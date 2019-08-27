Президент Украины Владимир Зеленский практически ничем не отличается от бывшего главы государства Петра Порошенко: все то же хамство в адрес Москвы, те же грозные и воинственные заявления. По мнению экспертов, нынешний лидер Незалежной вынужден использовать жесткую риторику. В противном случае у него могут возникнуть серьезные неприятности.

Президент Украины Владимир Зеленский практически ничем не отличается от бывшего главы государства Петра Порошенко: все то же хамство в адрес Москвы, те же грозные и воинственные заявления. По мнению экспертов, нынешний лидер Незалежной вынужден использовать жесткую риторику. В противном случае у него могут возникнуть серьезные неприятности.В своей речи по случаю Дня независимости Украины Зеленскийне скупился на похвалы в адрес участников так называемой антитеррористическойоперации в Донбассе и озвучивал претензии в адрес России. Нынешний президентповторяет то, что говорил его предшественник Петр Порошенко, разница лишь вдеталях, отметил киевский политолог Михаил Погребинский.Несмотря на некоторые разногласия, взгляды нынешнего ипрошлого президентов практически идентичны, подчеркнул эксперт. Аналитикпредположил, что использование Зеленским жесткой антироссийской риторикиобъясняется его страхом перед "партией войны", боязнью ее разозлить."Он настолько озабочен опасностью со стороны врагов мира, что он ищет способ, как бы их не разозлить", – сказал эксперт в эфире телеканала NewsOne.Ранее Погребинский рассказал о страхе передрадикалами, которые взяли власть над улицей. Президент желает достичь мира вДонбассе, как он и обещал избирателям, но его намерения наталкиваются насопротивление националистов и части поддерживающей их общественности.Эксперт напомнил, что на выборах президента за Порошенко отдали25% голосов, и это серьезная сила. Такие люди тоже не против мира в Донбассе,но желают, чтобы он наступил исключительно на условиях Киева, пояснилполитический аналитик.вступил в должность президента 21 мая.Одним из его главных предвыборных обещаний было окончание войны. Однаконапряженная обстановка на востоке страны сохраняется, силовики по-прежнемуобстреливают населенные пункты Донбасса.