Президент Украины Владимир Зеленский практически ничем не отличается от бывшего главы государства Петра Порошенко: все то же хамство в адрес Москвы, те же грозные и воинственные заявления. По мнению экспертов, нынешний лидер Незалежной вынужден использовать жесткую риторику. В противном случае у него могут возникнуть серьезные неприятности.
Президент Украины Владимир Зеленский практически ничем не отличается от бывшего главы государства Петра Порошенко: все то же хамство в адрес Москвы, те же грозные и воинственные заявления. По мнению экспертов, нынешний лидер Незалежной вынужден использовать жесткую риторику. В противном случае у него могут возникнуть серьезные неприятности.
В своей речи по случаю Дня независимости Украины Зеленский
не скупился на похвалы в адрес участников так называемой антитеррористической
операции в Донбассе и озвучивал претензии в адрес России. Нынешний президент
повторяет то, что говорил его предшественник Петр Порошенко, разница лишь в
деталях, отметил киевский политолог Михаил Погребинский.
Несмотря на некоторые разногласия, взгляды нынешнего и
прошлого президентов практически идентичны, подчеркнул эксперт. Аналитик
предположил, что использование Зеленским жесткой антироссийской риторики
объясняется его страхом перед "партией войны", боязнью ее разозлить.
"Он настолько озабочен опасностью со стороны врагов мира, что он ищет способ, как бы их не разозлить", – сказал эксперт в эфире телеканала NewsOne.
Ранее Погребинский рассказал о страхе перед
радикалами, которые взяли власть над улицей. Президент желает достичь мира в
Донбассе, как он и обещал избирателям, но его намерения наталкиваются на
сопротивление националистов и части поддерживающей их общественности.
Эксперт напомнил, что на выборах президента за Порошенко отдали
25% голосов, и это серьезная сила. Такие люди тоже не против мира в Донбассе,
но желают, чтобы он наступил исключительно на условиях Киева, пояснил
политический аналитик.
вступил в должность президента 21 мая.
Одним из его главных предвыборных обещаний было окончание войны. Однако
напряженная обстановка на востоке страны сохраняется, силовики по-прежнему
обстреливают населенные пункты Донбасса.