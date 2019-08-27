Стас Пьеха стал участником заключительного дня музыкального фестиваля Звезды Русского радио в Морском порту Сочи. Перед выступлением с артистом встретился корреспондент Дни.ру.

Стас Пьеха стал участником заключительного дня музыкального фестиваля "Звезды "Русского радио" в Морском порту Сочи. Перед выступлением с артистом встретился корреспондент "Дни.ру".Стас, в каком возрасте Вы поняли, что родились в непростой семье, что бабушка и мама – знаменитые люди?Люди подсказали мне (смеется). Сам-то я до сих пор этого не осознал. Для меня они – мама и бабушка, а не звезды. В школе я был довольно агрессивным подростком, и если кто-то показывал на меня пальцем, вот, мол, у него родственники, я мог и ответить.Но когда решили заняться музыкой, понимали же, что люди непременно будут сравнивать, оценивать, говорить пошлости про природу и детей гениев...Конечно, я понимал и сопротивлялся этому. И музыкой занялся в итоге только лет в 19, когда все остальное уже попробовал."Все остальное", насколько я знаю, имеет не только позитивный контекст. Но сегодня ваш печальный опыт трансформировался в желание помогать другим – несколько лет назад Вы открыли центр наркологической помощи...К 35 годам я имел много опыта, опыта неприменимого в обычной жизни – прошел реанимации, клиники, реабилитации, детоксы, кустарную медицину, шаманов. Публичность и умение не употреблять и жить полноценной жизнью, дали мне возможность делиться своим опытом с теми, кому он был по-настоящему нужен, с теми, кто все еще страдал от зависимости. Когда я делал это, мне становилось хорошо, моя душа наполнялась, а мысли очищались. Я понял, что это доставляет мне большое удовольствие – отдавать опыт, надежду и тепло.Избавление людей от наркотической и алкогольной зависимости – дело хлебное?Я делаю это не для того, чтобы заработать деньги, а чтобы свой негативный опыт превратить в позитивный. Когда я нашел то, что сработало для меня, то решил эту же схему применять и для помощи другим людям. У меня были небольшие активы, которые я продал, продал квартиру и построил клинику. На сегодняшний день она сама себя содержит, хотя до сих пор имею большое количество долгов.Я правильно понимаю, что бабушка и мама денег Вам на эту благую затею не давали?Нет, тем более, что нужной мне суммы у них просто не было. Вообще в нашей семье это не принято – все зарабатывают деньги самостоятельно. Кроме того, я уже давно живу автономно.Часто при этом видитесь с родственниками?С мамой пересекаемся порой в Москве. Если совпадают графики, можем в бассейне вместе поплавать, на фитнес сходить. Бабушку вижу редко, потому что она живет в лесу под Питером. Но всегда, когда есть пара часов, стараюсь ее навестить.Эдита Станиславовна Вам что-то советует?Я не особо слушаю (смеется), поскольку у меня есть собственное понимание относительно жизни. Она смотрит меня по телевизору и ей, насколько я знаю, все нравится. Недавно видела меня в "Трех аккордах" и хвалила. Хотя чего меня не хвалить – я свое дело знаю хорошо. Почти 16 лет ведь совершенствуюсь в концертной деятельности!..