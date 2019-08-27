Бывший президент Украины Петр Порошенко решил напомнить о своем существовании американцам. Его партия Европейская солидарность написала коллективное письмо к главе Белого дома Дональду Трампу. Соратники бывшего лидера Незалежной обратились к президенту США с неожиданной просьбой.
Бывший президент Украины Петр Порошенко решил напомнить о своем существовании американцам. Его партия "Европейская солидарность" написала коллективное письмо к главе Белого дома Дональду Трампу. Соратники бывшего лидера Незалежной обратились к президенту США с неожиданной просьбой.
У определенной части украинской политической элиты,
очевидно, существует опасение, что Вашингтон пожертвует интересами Киева ради
примирения с Москвой. Члены партии Порошенко обратились к Трампа с просьбой
"остаться партнером Украины".
Об обращении к главе Белого дома рассказала вице-премьер
Украины по вопросам европейской интеграции, член "Европейской
солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, под письмом также
подписались спикер Верховной рады Андрей Парубий и его заместитель Ирина Геращенко.
"Мы с коллегами подготовили и направили письмо президенту
США с высказыванием надежды, что все-таки США и впредь будут оставаться
надежным партнером Украины, которым они являются на протяжении последних пяти
лет", – рассказала Климпуш-Цинцадзе
По всей видимости, Порошенко всерьез
опасаются за свое будущее. Против бывшего президента возбуждено более 10
уголовных дел. Его подозревают в легализации преступных доходов, узурпации
власти, давлении на суд.
Предчувствуя неладное, соратники пятого президента стали от него отворачиваться. Один их них – премьер-министр Владимир Гройсман – обвинил Порошенко в узурпации власти и препятствовании реформам.
Обращение "Европейской солидарности" к Трампу
следует рассматривать в контексте уголовных дел против . Очевидно, что
таким образом он напоминает Вашингтону о своем существовании и просит
американцев о защите в случае, если дело запахнет жареным.
США поддерживали Порошенко все годы его президентства.
По-видимому, бывший глава государства надеется, что "заокеанские
партнеры" его не бросят.
Чтобы защититься от уголовного преследования,
также решил обратиться к влиятельным лоббистам в Вашингтоне. Эксперты не
исключают, что в США замолвят слово за бывшего президента, если того арестуют и
попытаются судить.