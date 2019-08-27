Бывший президент Украины Петр Порошенко решил напомнить о своем существовании американцам. Его партия Европейская солидарность написала коллективное письмо к главе Белого дома Дональду Трампу. Соратники бывшего лидера Незалежной обратились к президенту США с неожиданной просьбой.

Бывший президент Украины Петр Порошенко решил напомнить о своем существовании американцам. Его партия "Европейская солидарность" написала коллективное письмо к главе Белого дома Дональду Трампу. Соратники бывшего лидера Незалежной обратились к президенту США с неожиданной просьбой.У определенной части украинской политической элиты,очевидно, существует опасение, что Вашингтон пожертвует интересами Киева радипримирения с Москвой. Члены партии Порошенко обратились к Трампа с просьбой"остаться партнером Украины".Об обращении к главе Белого дома рассказала вице-премьерУкраины по вопросам европейской интеграции, член "Европейскойсолидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, под письмом такжеподписались спикер Верховной рады Андрей Парубий и его заместитель Ирина Геращенко."Мы с коллегами подготовили и направили письмо президентуСША с высказыванием надежды, что все-таки США и впредь будут оставатьсянадежным партнером Украины, которым они являются на протяжении последних пятилет", – рассказала Климпуш-ЦинцадзеПо всей видимости, Порошенко всерьезопасаются за свое будущее. Против бывшего президента возбуждено более 10уголовных дел. Его подозревают в легализации преступных доходов, узурпациивласти, давлении на суд.Предчувствуя неладное, соратники пятого президента стали от него отворачиваться. Один их них – премьер-министр Владимир Гройсман – обвинил Порошенко в узурпации власти и препятствовании реформам.Обращение "Европейской солидарности" к Трампуследует рассматривать в контексте уголовных дел против . Очевидно, чтотаким образом он напоминает Вашингтону о своем существовании и проситамериканцев о защите в случае, если дело запахнет жареным.США поддерживали Порошенко все годы его президентства.По-видимому, бывший глава государства надеется, что "заокеанскиепартнеры" его не бросят.Чтобы защититься от уголовного преследования,также решил обратиться к влиятельным лоббистам в Вашингтоне. Эксперты неисключают, что в США замолвят слово за бывшего президента, если того арестуют ипопытаются судить.