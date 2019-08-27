Экс-возлюбленный и коллега артистки по сериалу Моя прекрасная
няня Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что у нее онкологическое заболевание.
Анастасия Заворотнюк пока хранит молчание.
Экс-возлюбленный и коллега артистки по сериалу "Моя прекрасная
няня" Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что у нее онкологическое заболевание.
Анастасия Заворотнюк пока хранит молчание.
Романтические отношения знаменитостей связывали в 2004-2008 годах. Сергей Жигунов уверен, что экс-избранница не стала бы шутить
со здоровьем. По его мнению, правду знает лишь она сама.
"Настя – человек с фантазией, конечно, но не до такой
степени. Не верю, что она могла сознательно запустить сплетни в интернет
относительно состояния своего здоровья. Она не такая", – цитирует актера .
Высказался
о состоянии здоровья коллеги и Павел Сердюк, который играл подопечного няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня". Он признался, что после окончания проекта не поддерживает дружеские
отношения со звездой.
"Если она захочет говорить на эту тему, то расскажет сама. Зачем
обсуждать, болен человек или нет? У меня вот дедушка умер от рака. Я же никому
об это не рассказываю, потому что это исключительно проблемы моей семьи", -
заявил Сердюк.
Актер добавил, что не знает, могла ли придумать историю об онкологии. "Люди – такие существа, что предугадать их
действия невозможно. Бог им судья", – резюмировал он.
В свою очередь директор Стас
Христов сообщил, что правду та откроет в телевизионном интервью, выход которого
запланирован на сентябрь. Пока же поклонникам остается надеяться,
что артистка опровергнет диагноз.