Экс-возлюбленный и коллега артистки по сериалу Моя прекрасная няня Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что у нее онкологическое заболевание. Анастасия Заворотнюк пока хранит молчание.

Экс-возлюбленный и коллега артистки по сериалу "Моя прекраснаяняня" Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что у нее онкологическое заболевание.Анастасия Заворотнюк пока хранит молчание.Романтические отношения знаменитостей связывали в 2004-2008 годах. Сергей Жигунов уверен, что экс-избранница не стала бы шутитьсо здоровьем. По его мнению, правду знает лишь она сама."Настя – человек с фантазией, конечно, но не до такойстепени. Не верю, что она могла сознательно запустить сплетни в интернетотносительно состояния своего здоровья. Она не такая", – цитирует актера .Высказалсяо состоянии здоровья коллеги и Павел Сердюк, который играл подопечного няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня". Он признался, что после окончания проекта не поддерживает дружескиеотношения со звездой."Если она захочет говорить на эту тему, то расскажет сама. Зачемобсуждать, болен человек или нет? У меня вот дедушка умер от рака. Я же никомуоб это не рассказываю, потому что это исключительно проблемы моей семьи", -заявил Сердюк.Актер добавил, что не знает, могла ли придумать историю об онкологии. "Люди – такие существа, что предугадать ихдействия невозможно. Бог им судья", – резюмировал он.В свою очередь директор СтасХристов сообщил, что правду та откроет в телевизионном интервью, выход которогозапланирован на сентябрь. Пока же поклонникам остается надеяться,что артистка опровергнет диагноз.