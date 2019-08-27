Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов накануне предстоящих матчей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против сборных Шотландии и Казахстана признался, что Россию ожидают разноплановые соперники.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов накануне предстоящих матчей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против сборных Шотландии и Казахстана признался, что Россию ожидают разноплановые соперники.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official) 27 Авг 2019 в 5:19 PDT"Шотландия и Казахстан – две абсолютно разные команды, поэтому нам нужны футболисты, способные быть наиболее эффективными против этих конкретных соперников, — написал Черчесов в своем личном Instagram-аккаунте. – Мы собираем команду, которая будет играть против Шотландии и Казахстана, а не против кого-то другого. Нас ждут ответственные матчи и в них нужно добиться результата".Напомним, что накануне главный тренер российской команды огласил список игроков, которые будут готовится к предстоящим матчам отбора к Евро-2020. Встречи состоятся шестого и девятого сентября. На выезде в Глазго российские футболисты сыграют против шотландцев, а спустя три дня в Калининграде примут соперников из Казахстана.