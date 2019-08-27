Главный тренер женского гандбольного клуба Кубань Евгений Трефилов покинет пост наставника краснодарцев. При этом российский специалист не покинет гандбол и будет назначен почетным президентом Кубани.

Главный тренер женского гандбольного клуба "Кубань" Евгений Трефилов покинет пост наставника краснодарцев. При этом российский специалист не покинет гандбол и будет назначен почетным президентом "Кубани"."Я буду присутствовать на тренировках и помогать команде. Однако пока я не до конца понимаю, в чем будет заключаться моя работа, — признается Трефилов, слова которого приводит "Комсомольская правда-Кубань". – Я хочу принести пользу "Кубани", этой мой клуб и моя родина. Сегодня я в кубанском окопе, буду болеть за Кубань все равно, в каком бы качестве не было".Напомним, что накануне в феврале Трефилов перенес операцию на сердце. Летом специалист покинул пост главного тренера женской сборной России по гандболу, которую возглавлял в общей сложности 19 лет. Тренерский пост он сменил на должность вице-президента Федерации гандбола России.