Музей-заповедник Царицыно станет площадкой проведения фестиваля исторических садов. Созданные дизайнерами и ландшафтными архитекторами работы будут отражать стили и идеи различных периодов в истории.

Фестиваль продлится с 29 августа по 8 сентября. Для посетителей представят 25 садов в миниатюре.Так, проект Русские горки объединит два аттракциона — катальные горки XVIII столетия и горки современного парка развлечений. Инсталляцию украсят живые растения. Французский огород на крыше собора Парижской Богоматери будет символизировать альтернативный путь возрождения культурного памятника, а сад Мондриан напомнит о творчестве голландского художника.20 садов оценят жюри. Победителей наградят 31 августа. Еще 5 работ будут представлены вне конкурса. Музеи-заповедники Горки Ленинские, Царское Село, петербургский Летний сад, Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник и Ясная Поляна продемонстрируют гостям фестиваля различные композиции — клумбы, растительные лабиринты, фотовыставки, посвященные флоре садов.Кроме того, организаторы подготовили лекции, экскурсии, мастер-классы и игры. Мероприятие будет сопровождаться выступлениями уличных театров и музыкальных коллективов. 31 августа проведут особенный эксперимент — объекты парковой керамики, которые представят художники, оставят в парке Царицыно навсегда.