Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, российская спортсменка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года, об этом рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, российская спортсменка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года, об этом рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков."ОКР рад анонсировать, что наша прославленная спортсменка Евгения Медведева будет послом олимпийской команды России в 2020 году", – заявил Поздняков, слова которого приводит РИА Новости.Напомним, Олимпийские игры 2020 года пройдут в японском городе Токио с 24 июля по 9 августа.