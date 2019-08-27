Многие региональные аэропорты завышают тарифы на обслуживание авиакомпаний, заявил генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев. Если авиакомпании начнут банкротиться, то аэропорт никогда себя не окупит! – подчеркнул он.

Многие региональные аэропорты завышают тарифы на обслуживание авиакомпаний. Об этом в интервью "Интерфаксу" рассказал генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев.Он отметил, что сейчас в России практически нет регулируемых тарифов в аэропортах. Из-за этого аэропорты получают прибыль, а авиакомпании работают практически на уровне рентабельности. По его словам, это происходит из-за того, что аэропорты поднимают тарифы, иногда существенно, особенно это касается частных региональных аэропортов. Инвесторы хотят, чтобы они окупились за 5-7 лет, и вводят такие тарифы на обслуживание, что авиакомпании становятся малорентабельными. В то время как зарубежный опыт показывает, что добиться окупаемости можно не ранее 17-20 лет. В качестве примера аэропорта, в котором сильно завышают цены, он назвал новый саратовский аэропорт Гагарин."Если авиакомпании начнут банкротиться, то аэропорт никогда себя не окупит!" – подчеркивает гендиректор "Аэрофлота".Савельев отметил, что аэропорт Шереметьево, который является базовым для "Аэрофлота", ведет очень сбалансированную тарифную политику. Он выразил благодарность за это акционерам, который понимают, что "авиакомпания должна также зарабатывать, иначе ей невозможно будет развиваться"."Нет развития — нет пассажира, нет пассажира — нет денег. А в регионах это зачастую происходит так: приняли решение — а дальше как хотите", — рассказал Савельев.По его словам, были предложения, что надо согласовывать строительство аэропорта и стоимость последующего обслуживания с авиакомпаниями. Однако они до сих пор не были реализованы. Также он напомнил, что нельзя каждый новый аэропорт называть хабом, как это иногда происходит. Чтобы сделать хаб, нужна авиакомпания, которая построит "волновое" расписание и обеспечит транзит. "Но, чтобы авиакомпания пришла, она должна понимать свою экономику, а если экономики нет, она и не придет", — подчеркнул глава "Аэрофлота".В пример Савельев привел авиакомпанию "Победа". У нее около 8 процентов билетов стоят 499 рублей. При этом аэропорт хочет получить 2 тысяч рублей с авиакомпании за каждого пассажира. "Какой смысл "Победе" летать за смешные, доступные россиянам цены, если аэропорт при этом задирает тарифы?" – спрашивает он. В результате авиакомпания уходит из этого аэропорта."Все должно быть разумно, — уверен Савельев. — И аэропорт должен тоже зарабатывать на пассажирах, но без ущерба для авиакомпании".Также в интервью Савельев затронул тему допусков "Аэрофлота" на международные маршруты обанкротившейся "Трансаэро". По его словам, "Аэрофлот" перевез около двух миллионов пассажиров "Трансаэро" за свой счет, что обошлось в 17 миллиардов рублей. Однако в настоящее время компания компенсировала лишь 40 процентов от этой суммы.В 2015 году правительством было принято решение, что пока "Аэрофлоту" не будут компенсированы все затраты, авиакомпания будет пользоваться допусками на международные маршруты. В частности, экс-глава Минтранса РФ Максим Соколов неоднократно заявлял, что допуски на маршруты "Трансаэро" будут продлеваться "Аэрофлоту", пока тот не покроет убытки. Но в этом году допуски были перераспределены, что, по словам Савельева, вызывает вопросы к чиновникам. "Когда наши чиновники принимают решение, они ничем не рискуют, ни за что не отвечают", — отметил он.По его мнению, чиновники забывают, что "Аэрофлот" только на 51% принадлежит государству, 49% — это сторонние акционеры. И они могут предъявлять иски за нанесение компании ущерба."Почему одно юридическое лицо, "Аэрофлот", должно было заплатить за другое юридическое лицо — "Трансаэро"? Это незаконно", — подчеркнул глава авиакомпании.В пример он привел распределение допусков в Германии, где сначала получает группа Lufthansa, являющаяся флагманской, а потом все остальные по остаточному принципу. То же самое происходит в Великобритании. А российские чиновники требуют от авиакомпании дивиденды и выполнение социальной нагрузки, "а с другой стороны — забирают допуски и отдают частной компании". По оценке Савельева, общие сетевые потери за год могут составить 29 миллионов.Кроме того, в интервью Савельев ответил на вопрос о возможной приватизации авиакомпании "Победа". По его словам, в настоящее время лоукостеры – основной драйвер роста. Они есть в каждой авиационной группе. Именно этот сегмент развивается в мире активнее всего."Я бы ставил вопрос не о приватизации "Победы", а вопрос — почему нет больше лоукостеров в стране? – сказал Савельев. — Зачем приватизировать и отнимать у группы основной драйвер роста, если можно создать аналоги?"Он напомнил о том, что в России и до "Победы" были попытки создания лоукостеров ("Авианова", SkyExpress), однако они провалились, так как не было соответствующего законодательства. Но сейчас оно есть.В настоящее время совет директоров "Аэрофлота" изучает возможность проведения IPO "Победы", однако речь идет о небольшой части – пакете до 25 процентов при условии "корпоративного одобрения". По словам Савельева, терять контроль в этой компании контрпродуктивно."У нас есть стратегия перевезти 100 миллионов пассажиров к 2023 году. И с лоукостером "Победа" нам это возможно, без него – нереалистично", — сказал он.Еще совсем недавно "Победа" стоила порядка 600 миллионов долларов. Сегодня у нее уже 30 самолетов, и, по оценкам аналитиков, она стоит от 800 миллионов до 1 миллиарда долларов. Он не стал говорить о возможных сроках продажи, в данный момент этот вопрос находится в стадии проработки."Надо понимать, какой инвестор нам в этом случае пригодится — стратегический инвестор по развитию "Победы", либо инвестор, который массовый, который просто будет на рынке", — сказал гендиректор перевозчика.По его мнению, приватизацию нужно делать в двух случаях: первый — когда менеджмент компании плохо выполняет свои обязанности, второй – когда нужны деньги в казну. Савельев напомнил, что выступал против приватизации "Аэрофлота", когда он стоил меньше миллиарда долларов. Был период, когда "Аэрофлот" стоил 4 миллиарда долларов, но тогда никто не захотел продавать, потому что деньги в стране были. Сейчас та же ситуация складывается с "Победой", у которой потенциал роста очень высокий."Благодаря "Победе" и капитализация группы "Аэрофлот" будет расти. Зачем же тогда ее сегодня продавать? Вот моя позиция", — сказал Савельев.Также гендиректор "Аэрофлота" рассказал о планах перевести часть рейсов "Победы" из столичного аэропорта Внуково в Шереметьево, где планируется построить новый – седьмой — терминал G. В настоящее время идет работа над этим вопросом с акционерами и генеральным директором аэропорта. Однако, по словам Савельева, "Победа" полностью не уйдет из Внуково, но какие-то рейсы для код-шеринга с "Аэрофлотом" будут переведены."Это мировая практика, это пока лучший опыт, который мы видели за рубежом, — подчеркнул Савельев. — Это не значит, что на 100% будет так, но это вопрос, который мы обсуждаем достаточно интенсивно".