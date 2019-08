Обладатель Везина Трофи, российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Тампа-Бэй Лайтинг Андрей Василевский презентовал свой новый шлем, в котором будет выступать в сезоне-2019/2020.

Обладатель "Везина Трофи", российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтинг" Андрей Василевский презентовал свой новый шлем, в котором будет выступать в сезоне-2019/2020.Шлем Василевского выполнен в традиционных для клуба сине-белых цветах. На нем присутствует надпись с названием команды, изображение дикой кошки, а также герб России – двуглавый орел.The details in Andrei Vasilevskiy's new mask are STUNNING.Talk about bringing the t̶h̶u̶n̶d̶e̶r̶ lightning. ⚡