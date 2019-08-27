Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит, гласит известная пословица. Так и Александр Лукашенко: несмотря на то, что Россия все 25 лет его правления экономически поддерживает Белоруссию, президент братской республики не спешит следовать в русле политик Кремля и под шумок развивает отношения с Западом. На сей раз в Минске собрались покупать американскую нефть.

Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит, гласит известная пословица. Так и Александр Лукашенко: несмотря на то, что Россия все 25 лет его правления экономически поддерживает Белоруссию, президент братской республики не спешит следовать в русле политик Кремля и под шумок развивает отношения с Западом. На сей раз в Минске собрались покупать американскую нефть.Принадлежащая государству "Белорусская нефтяная компания" наняла лоббиста Дэвида Генкарелли, который должен помочь смягчить санкции против республики. Это позволит начать закупку нефти в США, сообщают СМИ.Для чего это нужно Лукашенко? На фоне ухудшения отношений с Россией республика, по всей видимости, намерена снизить зависимость от российских энергоносителей и найти альтернативные источники поставок."Разумеется, готов продаться США, Великобритании, Саудовской Аравии, Китаю или вообще кому угодно, лишь бы не России. И страну он-таки постепенно сдает", – комментируют авторы Telegram-канала "Бульба престолов".Но есть одно большое но. Затраты на доставку американской нефти за тысячи километров сделают ее слишком дорогой для Белоруссии.В конечном итоге это отразится на стоимости местных товаров, которые из-за дороговизны производства станут неконкурентноспособными. За потенциальную политическую сделку с США придется заплатить разрушенной экономикой, уверены эксперты.Россия не против, если будет закупать нефть у американцев втридорога, но исключительно за свои деньги, пишет "Бульба престолов". К тому же Москва вряд ли станет терпеть шашни Батьки с Вашингтоном и продолжит сокращать объемы экономической помощи Минску, резюмировали авторы.