Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит, гласит известная пословица. Так и Александр Лукашенко: несмотря на то, что Россия все 25 лет его правления экономически поддерживает Белоруссию, президент братской республики не спешит следовать в русле политик Кремля и под шумок развивает отношения с Западом. На сей раз в Минске собрались покупать американскую нефть.
Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит, гласит известная пословица. Так и Александр Лукашенко: несмотря на то, что Россия все 25 лет его правления экономически поддерживает Белоруссию, президент братской республики не спешит следовать в русле политик Кремля и под шумок развивает отношения с Западом. На сей раз в Минске собрались покупать американскую нефть.
Принадлежащая государству "Белорусская нефтяная компания" наняла лоббиста Дэвида Генкарелли, который должен помочь смягчить санкции против республики. Это позволит начать закупку нефти в США, сообщают СМИ.
Для чего это нужно Лукашенко? На фоне ухудшения отношений с Россией республика, по всей видимости, намерена снизить зависимость от российских энергоносителей и найти альтернативные источники поставок.
"Разумеется, готов продаться США, Великобритании, Саудовской Аравии, Китаю или вообще кому угодно, лишь бы не России. И страну он-таки постепенно сдает", – комментируют авторы Telegram-канала "Бульба престолов".
Но есть одно большое но. Затраты на доставку американской нефти за тысячи километров сделают ее слишком дорогой для Белоруссии.
В конечном итоге это отразится на стоимости местных товаров, которые из-за дороговизны производства станут неконкурентноспособными. За потенциальную политическую сделку с США придется заплатить разрушенной экономикой, уверены эксперты.
Россия не против, если будет закупать нефть у американцев втридорога, но исключительно за свои деньги, пишет "Бульба престолов". К тому же Москва вряд ли станет терпеть шашни Батьки с Вашингтоном и продолжит сокращать объемы экономической помощи Минску, резюмировали авторы.