Космический корабль Dragon покинул Международную космическую станцию.

Космический корабль Dragon покинул Международную космическую станцию.Как передает РИА Новости, отстыковкой корабля от станции руководила астронавт NASA Кристина Кох.Предполагается, что Dragon, который провел на орбите месяц, доставит на Землю полторы тонны груза, среди которых результаты научных экспериментов. Приводнение корабля в водах Тихого океана, ожидается примерно в 23 часа 21 минуту по московскому времени. Планируется, что это произойдет в 480 километрах от побережья Калифорнии.