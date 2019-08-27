Губернатор Кузбасса посетил парк на месте сгоревшей Зимней вишни и Президентсвое кадетское училище. Видео о поездке появилось на личной странице главы региона в сети Инстаграм, сообщает ГТРК Кузбасс.

Губернатор Кузбасса посетил парк на месте сгоревшей "Зимней вишни" и Президентсвое кадетское училище. Видео о поездке появилось на личной странице главы региона в сети "Инстаграм", сообщает ГТРК "Кузбасс".Напомним, новое образовательное учреждение распахнет свои двери уже завтра. Школьники из самых разных регионов России станут кадетами. Всего — 360 человек. Они будут размещены в комнатах по двое. К настоящему моменту территория уже полностью благоустроена. Здесь создали уютную прогулочную зону, а рядом практически завершили строительство новой дорожной развязки.Также в рамках поездки Сергей Цивилев посетил и "Сквер ангелов" на месте сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" и встретился с семьями погибших. 1 сентября откроет двери и школа № 7. Именно в ней был расположен оперативный штаб во время трагедии. Здание было полностью отреставрировано. Работы обошлись в 250 миллионов рублей.