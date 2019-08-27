Коллеги актрисы Анастасии Заворотнюк отказались комментировать сообщения СМИ о якобы обнаруженном у нее онкологическом заболевании. Я не думаю, что о таких вещах можно шутить, - отметил Сергей Жигунов.

Сообщения некоторых СМИ о том, что у актрисы Анастасии Заворотнюк якобы диагностирован рак мозга, вызвал широкий общественный резонанс. Сама артистка никак не комментирует слухи, а ее концертный директор Стас Христов ранее сообщил, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" все в порядке.На фоне такой противоречивой информации некоторые поклонники актрисы заподозрили ее в черном пиаре."Я не думаю, что о таких вещах можно шутить. Настя — человек с фантазией, конечно, но не до такой степени. Не верю, что она могла сознательно запустить сплетни в Интернете относительно своего здоровья. Она не такая", — прокомментировал ситуацию изданию teleprogramma.pro актер Сергей Жигунов.Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов не только снимались вместе в сериале "Моя прекрасная няня", но и встречались несколько лет. Именно к ней Жигунов ушел от своей жены Веры Новиковой.Между тем, другие коллеги актрисы отказались комментировать предположения о состоянии ее здоровья."Если она захочет говорить на эту тему, то расскажет сама. Зачем обсуждать, болен человек или нет? У меня вот дедушка умер от рака. Я же никому об этом не рассказываю, потому что это исключительно проблемы моей семьи", — сообщил актер Павел Сердюк (в сериале он сыграл сына продюсера Максима Шаталина).А актриса Ольга Прокофьева (исполнительница роли Жанны Аркадьевны) в принципе отказалась разговаривать с журналистами на эту тему.С 2008 года Анастасия Заворотнюк состоит в счастливых отношениях с фигуристом Петром Чернышевым. Почти год назад у пары родилась дочка Мила. СМИ, сообщившие об онкологическом диагнозе у актрисы, предполагают, что спровоцировать болезнь, возможно, могла процедура ЭКО, которая сильно меняет гормональный фон женщины.