Боевые самолеты ВВС Израиля нанесли удары по позициям движения ХАМАС в секторе Газа. Атака была организована в ответ на запуск по территории еврейского государства четырех ракет. Правда границу перелетел всего один боеприпас. Остальные упали в Газе.

Боевые самолеты ВВС Израиля нанесли удары по позициям движения ХАМАС в секторе Газа. Атака была организована в ответ на запуск по территории еврейского государства четырех ракет. Правда границу перелетел всего один боеприпас. Остальные упали в Газе, пишет агентство "Интерфакс". О жертвах и пострадавших ничего не сообщается.Это уже не первый налет за последние дни. 25 августа ХАМАС выпустил по территории Израиля три ракеты. Две из них были перехвачены системами противовоздушной обороны Израиля. После чего авиация еврейского государства атаковала позиции движения.Кроме того, 24 августа ВВС Израиля обстреляли ряд объектов, которые находились на юге от сирийского Дамаска.