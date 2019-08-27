Президенту Украины Владимиру Зеленскому срочно нужно искать безопасное место. О происходящем вокруг лидера Незалежной рассказал заместитель министра по делам оккупированных территорий Георгий Тука.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому срочно нужно искать безопасное место. О происходящем вокруг лидера Незалежной рассказал заместитель министра по делам оккупированных территорий Георгий Тука.
Украинцы не примут мира в Донбассе на условиях Зеленского,
это будет означать поражение Киева, уверен чиновник. Он напомнил, что,
реализовав минские соглашения, Украине придется забыть о Крыме и интеграции в
НАТО и ЕС.
Мир в Донбассе может установиться только путем
восстановления власти Киева над этой территорией, подчеркнул Тука. Другое
решение вопроса украинское общество не воспримет, добавил замминистра. В
противном случае Зеленскому придется покинуть помещения администрации
президента в центре Киева искать новые, безопасные места для своего офиса и Верховной рады, пояснил чиновник.
Один из вариантов решения проблемы Донбасса – предоставление
региону широкой автономии с правом вето на законы, принятые в Киеве. Такой
вариант Украине и странам Запада – участницам минского формата, предлагает
Россия, подчеркнул Тука.
"Это означает автоматическое исключение трех вопросов.
Первый – нет европейской интеграции, второе – нет интеграции в НАТО и третье –
вопрос Крыма закрыт навсегда", – сказал чиновник в эфире телеканала NewsOne.
в ходе предвыборной кампании обещал прекратить
войну в Донбассе, но за прошедшие три месяца ситуация не сдвинулась с мертвой
точки. Киевский политолог Михаил Погребинский не исключил, что все виной страх
президента перед "партией войны", которая настроена на продолжение
конфликта в регионе.
Боязнью разозлить радикалов эксперт объяснил и жесткую
риторику в адрес Москвы.
"Он настолько озабочен опасностью со стороны врагов мира, что ищет
способ, как бы их не разозлить", – объяснил Погребинский.