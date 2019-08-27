Президенту Украины Владимиру Зеленскому срочно нужно искать безопасное место. О происходящем вокруг лидера Незалежной рассказал заместитель министра по делам оккупированных территорий Георгий Тука.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому срочно нужно искать безопасное место. О происходящем вокруг лидера Незалежной рассказал заместитель министра по делам оккупированных территорий Георгий Тука.Украинцы не примут мира в Донбассе на условиях Зеленского,это будет означать поражение Киева, уверен чиновник. Он напомнил, что,реализовав минские соглашения, Украине придется забыть о Крыме и интеграции вНАТО и ЕС.Мир в Донбассе может установиться только путемвосстановления власти Киева над этой территорией, подчеркнул Тука. Другоерешение вопроса украинское общество не воспримет, добавил замминистра. Впротивном случае Зеленскому придется покинуть помещения администрациипрезидента в центре Киева искать новые, безопасные места для своего офиса и Верховной рады, пояснил чиновник.Один из вариантов решения проблемы Донбасса – предоставлениерегиону широкой автономии с правом вето на законы, принятые в Киеве. Такойвариант Украине и странам Запада – участницам минского формата, предлагаетРоссия, подчеркнул Тука."Это означает автоматическое исключение трех вопросов.Первый – нет европейской интеграции, второе – нет интеграции в НАТО и третье –вопрос Крыма закрыт навсегда", – сказал чиновник в эфире телеканала NewsOne.в ходе предвыборной кампании обещал прекратитьвойну в Донбассе, но за прошедшие три месяца ситуация не сдвинулась с мертвойточки. Киевский политолог Михаил Погребинский не исключил, что все виной страхпрезидента перед "партией войны", которая настроена на продолжениеконфликта в регионе.Боязнью разозлить радикалов эксперт объяснил и жесткуюриторику в адрес Москвы."Он настолько озабочен опасностью со стороны врагов мира, что ищетспособ, как бы их не разозлить", – объяснил Погребинский.