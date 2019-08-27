Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил президенту Турции Реджепу Эрдогану организовать полет турецкого астронавта на орбиту.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил президенту Турции Реджепу Эрдогану организовать полет турецкого астронавта на орбиту."Центр подготовки космонавтов готов к этой работе", — сообщил Рогозин, отметив, что приурочить полет можно к 100-летию Турецкой республики, которое будет отмечаться в октябре 2023 года.Эрдоган поблагодарил за предложение и пообещал, что Турция "присоединится к вашей священной работе", передает ТАСС.Турецкий лидер приехал сегодня вместе с президентом России Владимиром Путиным на открытие Международного авиакосмического салона (МАКС) в Жуковском. Главы государств осмотрели экспозицию, в частности, первый российский боевой самолет пятого поколения Су-57, самый современный серийный истребитель Су-35, а также вертолеты Ми-38 и Ка-62.