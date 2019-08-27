Кейт Мддлтон не знала, что родственник придумал ей прозвище. Герцогиня Кембриджская была очень удивлена.

Кейт Мддлтон не знала, что родственник придумал ей прозвище.Герцогиня Кембриджская была очень удивлена.Супруга принца Уильяма предпочитает, чтобы на официальныхмероприятиях и на публике ее звали полным именем – Кэтрин. Однако внеформальной обстановке, друзья именуют герцогиню не иначе как Кейт.Однако брат принцаУильяма – принц Гарри – придумал для Миддлтон прозвище. Герцог Сассекский называетневестку – Кэт – сокращенно от полного Кэтрин.Об этом узнал британский журналист и телеведущий СкоттМиллс. Он обратил внимание, что во время интервью Гарри говорит: "Кэт", а не "Кейт",как все привыкли.Примечательно, что герцог Сассекский, судя по всему,называет супругу брата "Кэт" только за глаза, так как Миддлтон понятия неимела, что у нее есть прозвище. Когда Скотт Миллс указал герцогине на это, табыла растеряна."Я слушал недавно запись, где Гарри называет вас "Уильям иКэт". Я немного сбит с толку. Вас все называют Кейт. Пресса называет вас Кейт.Это имя внутри семейное?" – прямо спросил он у ."Я не знаю, мне эта "Кэт" не знакома. Но вообще-то яотзываюсь на все имена", – цитирует The Daily Express.