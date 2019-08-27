Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон отказалась от четвертого ребенка в угоду супругу. Принцу Уильяму, как оказалось, достаточно трех наследников, и еще один юный герцог в его планы не входит.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон отказалась от четвертого ребенка в угоду супругу. Принцу Уильяму, как оказалось, достаточно трех наследников, и еще один юный герцог в его планы не входит.В последнее время поклонники королевского двора продолжают неустанно следить за жизнью молодой семьи. Британцы с нетерпением ждали, когда же Миддлтон объявит о четвертой беременности, ведь интернет полон слухами, что супруги мечтают о большой дружной семье.Кроме того, сама герцогиня не раз говорила, что планирует родить не менее четырех детей. Однако теперь предельно ясно дала понять, что пополнения ждать не стоит."Я думаю, Уильям будет немного огорчен таким известием!" – призналась Кейт во время неформальной встречи с горожанами в Северной Ирландии. Напомним, что в феврале 2019 года пара прибыла туда с визитом, где у супруги принца поинтересовались планами на будущее в семейной жизни.Как в издании EG.ru, в ходе общения с жителями Соединенного королевства супруга принца поприветствовала пятимесячного малыша Джеймса и его отца Алана Бара. Миддлтон призналась, что при взгляде на таких милых младенцев она испытывает что-то сродни светлой меланхолии.Напомним, что герцогиня Кембриджская стала мамой в третий раз чуть больше года назад. Тогда она родила мальчика Луи. Помимо него сейчас молодая семья воспитывает еще одного сына Джорджа и дочь Шарлотту.