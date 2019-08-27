В преддверии сезона заготовок самарские коммунальщики обратились к домохозяйкам с просьбой отправлять отходы от готовящихся солений и варенья в мусорное ведро, а не в унитаз.

Процесс заготовок подразумевает "горы очисток и жмыха", и иногда граждане решают, что лучший вариант – бросить все это в унитаз или в раковину. Однако работники ЖКХ напоминают: для отходов такого вида есть единственное место – мусорное ведро.От очисток, попавших в трубы, может засориться не только канализация отдельной квартиры, но и всего дома.