Певица Юлия Ковальчук выдала нетривиальную реакцию на слухи о своей послеродовой депрессии и злоупотреблении алкоголем. Она от души посмеялась над злопыхателями и пожелала каждому такой приятной депрессии.

Певица Юлия Ковальчук выдала нетривиальную реакцию на слухи о своей послеродовой депрессии и злоупотреблении алкоголем. Она от души посмеялась над злопыхателями и пожелала каждому "такой приятной депрессии".Звезда состоит в браке уже 6 лет с Алексеем Чумаковым. В 2017 году в их семье появилась маленькая дочь Амелия, что стало радостным событием. Правда, родители стараются оградить малютку от пристального внимания общественности и редко выкладывают фотографии с ней.Подобное поведение, а также фотографии звезды российской эстрады с бокалом чего-нибудь алкогольного стали плодородной почвой для появления грязных сплетен. Завистники шептались, что на самом деле Юлия до сих пор страдает от послеродовой депрессии и красивыми фотографиями лишь пытается создать иллюзию счастливой жизни.Сама же певица так не считает и на своей странице в социальной сети Instagram выложила достойный ответ хейтерам. Заявление Ковальчук подкрепила симпатичным фото с бокалом шампанского."Тут в интернете пишут, что меня “послеродовая депрессия довела до бутылки". Девочки!!! Дай Бог каждой из нас такую приятную депрессию в виде одного бокальчика, и много интересной работы, которая нервирует окружающих. За всех Мамулечек!", – написала девушка. Поклонники откликнулись лайками и комментариями.Юлия Ковальчук – 36-летняя российская певица, телеведущая. Ранее входила в состав группы "Блестящие".