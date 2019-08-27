Егор Сорокин, игрок оборонительной линии казанского Рубина, может стать футболистом другого клуба премьер-лиги – Краснодара, и при этом остаться выступать за волжан. Быки хотят приобрести защитника, но оставить в аренде в Казани, на полгода или год.

Егор Сорокин, игрок оборонительной линии казанского "Рубина", может стать футболистом другого клуба премьер-лиги – "Краснодара", и при этом остаться выступать за волжан. "Быки" хотят приобрести защитника, но оставить в аренде в Казани, на полгода или год.Инсайдеры оценивают стоимость возможного трансфера в сумму от 4 до 5 млн евро или 300-360 млн рублей, сообщает издание "Спорт-экспресс". Ранее к кандидатуре Сорокина проявляли интерес представители чемпиона России "Зенита" и обладателя Кубка страны московского "Локомотива".